Özel Haber: Semih BAYKAL

Gürcü Başantrenör Vladimir Golovin’in kızı olan 27 yaşındaki sporcu Luba Golovin dünya şampiyonasına Bolu’da hazırlanıyor. Bolu’daki kamp tesislerinin ve antrenman alanlarının uygun olmasından dolayı kampa katıldığını söyleyen Golovin, “Bolu’dan çok memnunum. Şartlar oluşursa Türk Milli Takım forması giymek isterim” dedi. Golovin’in en büyük hedeflerinden biri de üst üste 4.kez olimpiyatlara katılarak olimpiyat şampiyonluğuna ulaşmak istiyor. Deneyimli yıldız 2008 – 2012 – 2016 olimpiyatlarında finale çıkmış şampiyonluğu kıl payı kaçırmıştı. Golovin’in idmanlardaki hırsı ve performansı genç sporculara örnek oluyor.