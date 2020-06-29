Şeyma Öztürk Bolu Belediyespor’da

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu Belediyespor’da transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Bugüne kadar bir çok transfer yapan ve kadrosunu güçlendiren yeşil beyazlılarda yeni sezon hedefi Sultanlar Ligi olarak belirlendi. Tranfer çalışmalarını bu kapsamda yürüten Bolu Belediyespor yönetimi son olarak geçtiğimiz sezon Büyükçekmece Voleybol Akademisi Spor Kulübü’nde forma giyen orta oyuncu Şeyma Öztürk ile anlaşma sağladı. Transferle ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada "Geçtiğimiz sezon Büyükçekmece Voleybol Akademisi Spor Kulübü forması giyen orta oyuncu Şeyma Öztürk'e kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.