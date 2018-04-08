Haber: Semih Baykal

2017-2018 Türkiye U 16 Şampiyonası Bolu Grup Merkezli 1. Kademe A Grubunun son haftasında Düzcespor -Seyrantepe Of Spor Kulübü takımları karşı karşıya geldiler. Bolu Karaçayır Spor Tesisleri Sentetik 1’de oynanan mücadeleyi Seyrantepe Of Spor Kulübü 11-0 kazandı. Seyrantepe’ye galibiyeti getiren golleri Aybars Yürek (3), Onurhan Pehlivan, Semih Büyükkeskin,Efe Dai, Oğuz Esin,Muhammet Keske, Semih Gülay, Kaan Akyıldız,Doğukan Mutlu kaydetti. Maçın 78.dakikasında Düzcespor’da Berke Öztürk rakibine yaptığı sert müdahale sonrası direk kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Rakibini farklı skorla yenen Seyrantepespor adını final maçına yazdırarak Batı Trakya Türk Spor’un rakibi oldu. Düzcespor ise şampiyonaya veda etti.

Stat: Bolu Karaçayır

Hakemler: Semih Güner, Batuhan Topçu, Volkan Tiryaki

Düzcespor: ** Yahya Dincar, ** Cengiz Eser, ** Sait Ercan, **Furkan Mali, ** Sedat Kurt, ** Hakan Şafak, ** Berke Öztürk, **Emir Sağlam, ** Alper Deniz, ** Abdullah Taşdan, ** Yiğit Demir

Seyrantepe Of Spor Kulübü: ** Yusuf Emir Serin, ** İbrahim Kılıç, ** Oğuz Esin, ** Okan Kaya, ** Kaan Akyıldız, ** Berkay Karagülmez, ** Semih Büyükkeskin, ** Fatih Kaynak, ** Aybars Yürek, Onurhan Pehlivan, **Efe Dai

Goller:10.dk Aybars Yürek, 17.dk Onurhan Pehlivan, 22.dk Semih Büyükkeskin, 28. - 31 dk Aybars Yürek, 33.dk Efe Dai, 47.dk Oğuz Esin, 51.dk Muhammet Keske, 61.dk Semih Gülay, 70.dk Kaan Akyıldız, 78.dk Doğukan Mutlu (Seyrantepe Of Spor)

Kırmızı Kart: 78.dk Berke Öztürk (Düzcespor)