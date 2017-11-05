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05 Kasım 2017 Pazar
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    • Şeytanın Bacağını Kırdık (ANALİZ)

    Erhan Beykoz yazdı...

    05 Kasım 2017 Pazar 15:30
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    Şeytanın Bacağını Kırdık (ANALİZ)

    Son haftaların olumsuz sonuçlarına karşılık, alınan Samsunspor galibiyetine ihtiyacımız vardı! Bu galibiyetin yakaladığımız ara ile ilaç gibi geleceğinin habercisi olduğuna inancım tam.
    Bir hafta evvel değişen teknik adam, Rize’de çok şey katmamıştı ama bu hafta değişenleri görmek umutlarımızı artırdı. Bundan evvel olmayan birlikteliğin, kısa sürede hayata geçiyor olması en büyük kazancımız. Gol sevincinde kulübede yedek olandan malzemecisine, teknik adamından genel kaptanına, doktorundan gol atanına herkesi sevinç yumağı haline getirdi.
    Karşılaşmaya gelemeyen Başkan Çarıkçı’nın, Osman Gürsoy’un Saygıdeğer Babası Ali dayının cenazesinde olmasına karşılık, bu galibiyet acıları biraz olsun dindireceğine inanıyorum! Ali Dayıya Allah’tan rahmet, aileye ve sevenlerine sabırlar dilerim.
    Rize maçının ilk 11 ile sahaya çıktık. Başlama düdüğü ile başlayan baskımız sonucu, ilk 20 dakika Samsunspor’un kalemize gelemedi. Maçın 15.dakikasında defans oyuncusunun dizinden eline çarpan topu göremezden gelen Hakem S. Barış Kaya penaltımızı çaldı. 
    İrfan’ın şansızlığı üzerinde olmamış olsa, maçın başında gollerle başlayabilirdik. 20 dakika sonrası oyunu orta sahada kontrol etmeye başlayan Samsunspor, kontra ataklarla kalemize gelemeye başladı. İlk yarı bittinde kalesindeki 3 net pozisyonu kurtaran Gökhan maça damgasını vurmuştu.İlk yarıda orta saha tamamen elimizde olmasına rağmen, yinede kontra ataklara engel olamadık. 
    İkinci yarıya Yusuf Emre-Özgür değişikliğiyle başladık. İlk yarının başındaki gibi Samsunspor’u sahasında boğmaya başladık. Bu kez 46. dakikadan 90+5.dakikaya kadar inanılmaz performansla oynadık.
    Sahaya çıkarken inanmış, kazanmayı isteyen, galibiyetin önemi bilen ve bu yönde motive eden Sait Hocanın talebeleri zoru son dakika golü ile başardılar. Soyunma odasında yapılan uyarılarla, ikinci yarıda rakibimize kontra şansı da vermediğimizi görmek çok güzeldi. 
    Maça iyi başlayan, sonradan oyundan düşen İrfan yerini Santos’a bıraktı. Santos birebirde ve gol paslarında yeterince başarılı olamadıysa bile, takıma güç verdi. Belli bir düşüş yaşayan Melih-Guıdo değişikliği baskımızı artırdı. 
    İlk yarıda çok iş yapmayan Akabueze ikinci yarıda sağ açıkta inanılmaz işlere imza attı. Sağ tarafı hallaç pamuğu gibi atarken, formunun zirvesini yakaladı. Sahada her yere basan İshak, kaleci Gökhan, en az 10 kez bindiren Umut Meraş ve Alim maçın kazanılmasında önemli rol oynadılar.
    Son dakikada olmayacak pozisyonda attığımız gol ile şeytanın bacağını kırdığımız gibi, Peopen’in de acil bir gol atarak şeytanın bacağını kırması gerekiyor. Çok iyi biliyorum ki, Peopen’in şanssızlığını kırmasıyla her maçta gol atacak motivasyonu yakalayacaktır.
    Hafta içi Başkan Çarıkçı’nın taraftarı maça çağrısı itibar görmedi! Maçın başında Samsun taraftarı ile Bolu taraftarının “Vatan Sana Canım Feda” ortak tezahüratı alkışı hak etti. Son dakikalarda yaşanan gerginlik olmasa, inanılmaz görüntülerle hafızalarımızdan silinmeyecek izler bırakacaktı.
    Milli maç nedeniyle bir hafta aramız var! Sait Hocanın takımı tanıma, çalıştırması ve motivasyon olarak daha iyi seviyeye getirmek adına fırsatı olacaktır. 2 deplasmana çıkacak olan Boluspor, öncesinde Gaziantep’e gidecek olması da bizim için şans olarak kabul edilmelidir. 13. hafta Elazığ ile zorlu bir maça çıkacağız. Samsun ile çıkış yakaladığımıza inandığım Boluspor, deplasmanlardan puanlarla dönecektir. Yeter ki birliğimizi, birlikteliğimizi, beraberliğimizi bir an evvel kuralım.
    Sıkıntılı günlerin aşılması için bize galibiyeti hediye eden tüm futbolcu kardeşlerime, Sait hoca ve ekibine teşekkür ediyorum.
    Anahtar Kelimeler: Erhan, Beykoz, Yazdı...

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