“Sezon Başı İyi Geçmemiş”

Haber: Volkan Yılmaz

Özköylü, takım olarak fiziksel yetersizliklerinin olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: “Takımımız her geçen hafta üzerine koyarak ilerliyor, geldiğimizden beri çok şey değiştirmeye çalışıyoruz. Kötü bir sezon başı geçirmiş, oyuncuları geç gelmiş, tam anlamıyla hazırlık dönemini iyi geçirememiş bir Boluspor takımı var. Bugün ilk yarıda 3-4 çok net gol atabileceğimiz pozisyonu değerlendiremedik. Öne geçtiğimizde futbolcuları geri çekilmemeleri konusunda uyarmamıza rağmen 2 gol yedik ve maçı kaybettik. İki takım arasında kalite anlamında biz daha iyiydik ama direnç ve sahada dirilik anlamında Balıkesir takımı daha iyiydi.”