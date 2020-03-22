"SEZON BİZİM ADIMIZA MUTLU BİTTİ"

Haber: Volkan Yılmaz

Bu sezon ilk kez zorlu bir gruba alınarak Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. liginde batı grubunda yer alan Kadın Voleybol takımımız sezonu play-of maçları ile tamamladı. Bolu Belediyespor resmi sitesine açıklamalarda bulunan başkan Sinan Barut "Bolu Belediyespor olarak bu sezon voleybol takımımızı trenimizin lokomotifi olarak planlamıştık. Bu takımımızla takım sporlarında insanlarımızı salona çekmek, sporu sevdirmek adına önemli aşamaları başarı ile geçtik. İlk hedefimiz olan zorlu bir grupta tüm olumsuzluklara rağmen play-of oynadık ve sezonu play-of maçları ile tamamladık. Tabiki bu play-of maçları ve bu sezon bizim için iyi bir tecrübe oldu. Belirlediğimiz bu strateji çerçevesinde iyi bir sezon geçirmemizi sağlayan teknik ekibimize ve sporcularımıza teşekkür ediyorum. Sezon boyunca bizleri destekleyen başta belediye başkanımız Sayın Tanju Özcan'a, iş adamlarımıza ve taraftarımıza ayrıca şükranlarımızı sunuyorum. Bu birlik ve beraberlik çerçevesinde Sultanlar Ligini hedefleyen bir takım çalışmalarımız en kısa sürede başlayacaktır. Voleybol takımımızla birlikte hem takım hem de ferdi sporlarda daha güçlü bir Bolu Belediyespor, daha çok kişiye spor yaptıran bir Bolu Belediyespor planlaması tüm ekibimizle birlikte yapacağımız çalışmalarla yoluna emin adımlarla devam edecektir" dedi.