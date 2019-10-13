Sezon Öncesi Moral Yemeği

Haber: Erdal Tanrıverdi

Hafta sonunda oynanan ilk hafta maçları öncesi Bolu Belediyespor takımı ve Voleybol hakemleri kaynaşma yemeğinde bir araya geldi. 374 Fit Club’ta gerçekleşen yemekte Bolu Belediyespor Voleybol Şubesi Başkanı Sinan Barut, Voleybol Şube Menajeri Faik Mert Dönmez , oyuncular, teknik heyet ve hakemler hazır bulundu. Oldukça neşeli bir havada geçen yemekle birlikte Bolu Belediyesporlu oyuncular ve voleybol hakemleri sezon öncesi moral buldu. Yemek çektirilen toplu fotoğrafla tamamlandı.