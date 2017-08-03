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03 Ağustos 2017 Perşembe
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    • Sezona iyi başlamak istiyoruz

    TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, iyi bir kadro oluşturduklarını ve sezona bir üst lige yükselme hedefiyle başlayacaklarını söyledi. Bozbağ, Boluspor maçıyla iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

    02 Ağustos 2017 Çarşamba 14:49
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    Sezona iyi başlamak istiyoruz

    Haber: Esra Öztürk

    Bozbağ, kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında, Kızılcahamam'da gerçekleştirilen birinci ve ikinci etap çalışmalarının ardından oyuncuların yarın Giresun'da toplanacağını ve lig hazırlıklarını kentte sürdüreceklerini belirtti.

    Kamptaki çalışmalardan yönetim olarak son derece memnun olduklarını vurgulayan Bozbağ, teknik heyetten de olumlu yönde raporlar aldıklarını kaydetti.

    Bozbağ, ilk haftada Boluspor maçıyla sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini ifade ederek, "Bu sezon bir üst ligi hedefliyoruz. Bunun için çalışıp mücadele ediyoruz. Sezon sonunda da umarım hedefimize ulaşırız." dedi.

    İyi bir kadro oluşturduklarını, 4 oyuncuyu daha transfer etmek için görüşmelerin sürdüğünü dile getiren Bozbağ, "Giresunspor'a fayda sağlayacak transferler ve hamleler yaptık. Transfer göreceli bir kavram. Transferlerin takıma uyum sağlama süreçleri var. Bu takımı en üst seviyeye çıkartmak için çabalıyoruz. Giresunspor'a gelen oyuncular her sene hedef büyüterek geliyor. Kaleci, stoper, ön libero ve bir de forvet arayışlarımız var. Birkaç güne bu transferleri olumlu sonuçlandıracağız." diye konuştu.

    Bozbağ, kulübe gelir sağlamak amacıyla görüşmelerinin devam ettiğini, özellikle forma ve isim hakkı sponsorluğu konusunda önemli girişimlerinin bulunduğunu sözlerine ekledi.

    Anahtar Kelimeler: TFF, 1., Lig, Ekiplerinden, Giresunsporun

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