Haber: Erdal Tanrıverdi

Çarıkcı, “Maalesef bu sene sezona iyi başlayamadık. Bu sıkıntı devam ediyor. Her şeyimizle teknik heyetimizi ve takımımızı diri tutmaya çalışıyoruz. Moral vermeye çalışıyoruz. Takımdaki öz güveni kazanmamız için inşallah Giresun maçını kazanırız " ifadelerini kullandı.

"Mayıs ayında herkes eleştirisini yapabilir"

Boluspor'un kötü gidişatına yönelik eleştirilere de değinen Necip Çarıkcı, 14 yıllık başkanlık döneminde ilk defa böyle bir sezon yaşandığını ifade ederek, "Mayısı bekleyeceğiz. Mayıs ayında Boluspor ligde kaldığı takdirde herkes eleştirisini yapabilir. Ama mayıs ayına kadar bu takımın iyi gününde de kötü gününde de yanında olsunlar. Taraftarımız bu anlayışı sergilemeye başladı. İnşallah stadı yarın doldururuz. Maçı da alırız. 14 yıllık başkanlık dönemimizde her sene şampiyonluk, play-off heyecan var. İlk defa ben ve yönetim kurulum, Osman hocamız da dahil böyle bir sezonla karşı karşıyayız. Lig daha yeni başladı deseler, şu an bu takım ilk 5'in içinde olur. Takımımız iyi ama moralsizlik, maç kazanamama sendromu var. Artık eskiyi bırakacağız. Mayıs ayında hep beraber ligde kalırız. Nerede hata yaptık, nasıl oldu, niye böyle olduğunu masaya yatırırız" şeklinde konuştu.