Sezonun İlk Düdüğü Çalacak

Haber: Birol Ertunç

Törende Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara, TFFHGD Genel Başkanlığı yetkilileri, TFFHGD Bölge Sorumlusu, TFFHGD Müdürlüğü yetkilileri, Eski MHK üyeleri, ASKF Başkanı Zekeriya Gökmen, Futbol İl Temsilcisi Cemalettin Metin, TÜFAD Başkanı İrfan Ulusan, Saha Komiserleri Derneği Başkanı Salih Aktaş, TFFHGD Bolu Şube Başkanı Arif Ergün, İl Hakem Kurulu Başkanı Ramazan Musluk,Bolu İl Hakem Atama Sorumlusu Hayrettin Karaman, hakemler ve gözlemcilerin hazır bulunması bekleniyor. Törende saygı duruşu, İstiklal Marşı ve konuşmaların ardından klasman yükselen hakemlere ve hakemliği bırakanlara plaketleri takdim edilecek. Aynı zamanda yeni sezon açılışı nedeniyle yaptırılan özel pasta kesilecek, program yapılan kokteyl ve çektirilen hatıra fotoğrafları ile tamamlanacak.