HABER:Gönül Olutürk

Törende Bolu Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan, İl Emniyet Müdür Yardımcısı İbrahim İzci, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, TFFHGD Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Ayar, TFFHGD Bölge Sorumlusu Özgür Uçak, TFFHGD Müdürü Bayram Kiraz, Eski MHK ve EPAK Üyesi ProfDr.Gazanfer Doğu, ASKF Başkanı Zekeriya Gökmen, Futbol İl Temsilcisi Cemalettin Metin, TÜFAD Başkanı İrfan Ulusan, Saha Komiserleri Derneği Başkanı Salih Aktaş, TFFHGD Bolu Şube Başkanı Arif Ergün, İl Hakem Kurulu Başkanı Ramazan Musluk, hakemler ve gözlemciler hazır bulundu. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve konuşmaların ardından klasman yükselen hakemlere plaketleri takdim edildi. Aynı zamanda yeni sezon açılışı nedeniyle yaptırılan futbol sahası şeklindeki pasta kesilirken, program yapılan kokteyl ve çektirilen hatıra fotoğrafları ile tamamlandı.