Shukurov Milli Takımda

Haber: Esra Perçin

Alınan bilgiye göre 1999 doğumlu 10 numara oyuncusu Alimardon Shukurov orta sahadaki eksikliği kapatacak kapasitede. Genç ofansif orta saha daha önce Kırgısiztan’ın Abdysh-Ata Futbol Kulübü’nde forma giydi. Shukurov Boluspor’un yeni sezon öncesi kamp kadrosunda yer almış, kadroya dahil edilmiş ve kırmızı-beyazlı kulübe imza atmıştı. Genç oyuncu milli takımının Eylül ayında oynayacağı Tacikistan maçının kadrosunda yer alacak. Shukurov çabuk düşünüp hızlı oynayabilen oyuncu her iki ayağını da iyi kullanıyor. Bu isim spor camiasında çok konuşulacağa benziyor. Konuyla ilgili olarak Boluspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbol Takımımızdan Alimardon Shukurov Kırgızistan A Milli Takımına davet edildi. 2020 Dünya Kupası eleme karşılaşması olan Kırgızistan – Tacikistan karşılaşmasında futbolcumuz Alimardon Shukurov’a başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.