Shukurov Milli Takımda

Boluspor’un Kırgızistanlı oyuncusu Alimardon Shukurov ülkesinin Milli Takım kampına davet edildi. Shukurov Eylül ayında takımının kamp kadrosunda yer alacak.

Shukurov Milli Takımda

Haber: Erdal Tanrıverdi

Alınan bilgiye göre 1999 doğumlu 10 numara oyuncusu Alimardon Shukurov orta sahadaki eksikliği kapatacak kapasitede. Genç ofansif orta saha daha önce Kırgısiztan’ın Abdysh-Ata Futbol Kulübü’nde forma giydi.  Shukurov Boluspor’un yeni sezon öncesi kamp kadrosunda yer almış ve dün de kırmızı-beyazlı kulübe imza atmıştı.  Çabuk düşünüp hızlı oynayabilen oyuncu her iki ayağını da iyi kullanıyor. Shukurov beğenilince kadroya dahil edilmişti. Genç oyuncu milli takımının Eylül ayında oynayacağı Tacikistan maçının kadrosunda yer alacak. Bu isim spor camiasında çok konuşulacağa benziyor.

Esra Perçin

Esra Perçin

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