Haber: Gönül Olutürk

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hayata geçirilen, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri içerisinde atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanılabilir bir dünya bırakılmasını hedefleyen ’Sıfır Atık Geleceğe Değer Kattık Projesi’nin 15’incisi Bolu’da düzenlendi. Gerçekleşen seminere Bolu Valisi Ahmet Ümit, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Banu Behram Kuran, Bolu Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Envanter ve Eğitim Şube Müdürü Hülya Çakır, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile davetliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından seminerde bir konuşma yapan Bolu Valisi Ahmet Ümit, bu projenin tüm çevreyi kapsayan küresel özellikte bir proje olduğunu belirtti.

“EN ÖNEMLİ HAYALLERİMİZDEN BİRİYDİ”

“Sıfır atık projesi; atıkların yerinde ayrıştırıldıktan sonra geri dönüşüm tesislerine gönderilerek ekonomiye kazandırılmasıdır” diyen Vali Ahmet Ümit konuşmasının devamında, “Burada şunu ifade etmek isterim ki ‘Atıkların ayrıştırılması ve ekonomiye kazandırılması’ projesi meslek hayatıma başladığımdan bu tarafa benim ve özellikle eşimin en önemli hayallerimizden biriydi. Ancak projenin büyüklüğü ve şartların yetersizliği sebebiyle bu güne kadar hayallerimizi gerçekleştirememiştik. Bu münasebetle bu projeyi başlatan Sayın Emine Erdoğan hanımefendiye özel teşekkürlerimi ve hürmetlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“ÜLKEMİZ İÇİN BÜYÜK BİR ADIMDIR”

Atık eşyanın evlerde ve iş yerlerinde faydalanılan şeylerin artan kısımlarından oluştuğunu ifade eden Vali Ümit, ayrıca şöyle konuştu: “Ekonomiye geri dönüşümü sağlanmamış her atık bizi üç en az defa zarara uğratmaktadır: Sahibi olduğumuz nimetin taşıdığı değeri tam olarak kullanamadan atıyoruz, bu birinci zararımız. Kullanmadığımız bu miktarın yerine en az o kadar yeni ürün almak zorundayız, bu ikinci zarar. Çevreyi kirletiyoruz, buda zamanla sağlığımızı ve geleceğimizi tehdit ediyor. Buda üçüncü zararımız. Sıfır Atık Projesi ülkemiz için büyük bir adımdır. Kamu kurum ve kuruluşlarımız ile belediyelerimizde projenin yaygınlaşması için gerekli çalışmalar yapılırken, çevre kirliliğini en aza indirmek, geri dönüşümü sağlamak ve toplumsal bilinci oluşturmak, bu projenin tüm vatandaşlarımız tarafından benimsenmesini sağlamak da büyük bir önem taşımaktadır. Ve bu husus hepimizin birincil görevlerindendir.”

“20 MİLYAR LİRA EKONOMİK KAZANÇ HEDEFLİYORUZ”

‘Sıfır Atık – Geleceğe Değer Kattık’ projesi seminerinde bir konuşma yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Banu Behram Kuran, “Artık Türkiye olarak geri dönüşüm noktasında daha bilinçli adımlar atıyoruz. Atıklarımızı kontrol altına alarak daha yaşanabilir bir Türkiye yolunda ilerlemek adına Sıfır Atık projesini başlattık. Projede 18 aylık geçen sürede toplam 200 ton değerlendirebilir atığı ekonomiye kazandırdık. Sıfır Atık projesinin ülkemizde tam uygulanmasıyla 20 milyar lira ekonomik kazanç hedefliyoruz. Ayrıca toplanan atıkların işlenmesi, geri kazanılması sonucu sanayimizde hizmet alanlarına gerçekleştirilecek yatırımlarla 100 bin kişiye doğrudan istihdam sağlanmasını ön görüyoruz” ifadelerini kullandı.