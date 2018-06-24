HABER:Esra Öztürk

Bağımlılık, toplumların hem bugününü hem de geleceğini tehdit eden, maddi ve manevi pek çok kayba sebep olan önemli bir sorundur. Bağımlılık yapıcı maddelerin verdiği zararlar, sadece kullanıcı ile sınırlı kalmamaktadır. Kişinin kendi sağlığına yönelik zararların yanı sıra ailesini, içinde bulunduğu çevreyi ve toplumu olumsuz etkileyebilmektedir. Tütün ürünleri, dünyada olduğu gibi ülkemizde de en yaygın bağımlılık yapıcı maddelerdir. Bu ürünler, kullananlarda olduğu gibi tütün dumanına maruz kalanlarda da ölümcül sağlık zararlarına yol açmaktadır. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı’nın başlatmış olduğu Sigarayı Atalım, Hayatımıza Tat Katalım projesine Veteran Futbol Takımları da destek verdi. 22 Haziran Cuma günü Karaçayır Spor Tesislerinde oynanan Veteranlar Futbol Turnuvası öncesi takımlar sahaya pankartla çıktı ve sigarayı bırakmak hatta hiç başlamamanın önemine dikkat çekti.