Şikeden Ceza Almamıştı

Haber: Aysun Beykoz

Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 36 sanık hakkında verdiği beraat kararının temyiz incelemesini tamamladı. 5'inci Ceza Dairesi, İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi kararını, 'usul eksikliği' nedeniyle bozdu. Böylece, şike yapmakla suçlandığı davada hakkında beraat kararı verilen Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 36 sanık yeniden yargılanacak.

Gökhan Sazdağı Aklanmıştı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de oynanan Manisaspor-Şanlıurfaspor maçında şike yapıldığına yönelik, Disiplin Kurulu'na sevk edilen zamanın Manisaspor oyuncusu Gökhan Sazdağı hakkında ceza vermemişti. TFF, “Müsabaka tarihinde MANİSASPOR Kulübü sporcusu olan GÖKHAN SAZDAĞI hakkında, 14.05.2017 tarihinde oynanan MANİSASPOR - ŞANLIURFASPOR TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka sonucunu etkileme eylemine teşebbüsü nedeniyle sevk yapılmış ise de, iddianın esasını teşkil eden delillerin hukuka uygun şekilde elde edilmediği, diğer delillerin ise sevk olunan kişinin iddia edilen disiplin ihlalini gerçekleştirdiğine dair şüpheden uzak ve kesin bir kanaat oluşturmaya yeterli bulunmaması nedeniyle CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,” şeklinde karar açıklamıştı.