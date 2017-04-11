Haber: Ceylan Beykoz

Haftasonunda Almanya’da yapılan Trampolin Cimnastik Uluslararası Branderburg Turnuvası’nda milli sporcumuz Mert Gürer ve Sıla Musluk 3.olarak kürsüye çıkmayı başardı. Turnuvada ülkemizi temsil eden diğer sporculardan Neval Kağnıcı gümüş madalya alırken, Cansın Tosuner ise bronz madalya alarak bayrağımızı göndere çektirmeyi başardı. Olay Gündem Spor Servisi olarak sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.