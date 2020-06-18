Şimdi de Galatasaray

Boluspor’un yıldız kalecisi Orlando Mosquera’yı Beşiktaş’tan sonra Muslera’nın sakatlığı sonrası Galatasaray’ın da listeye eklediği öğrenildi.

Şimdi de Galatasaray

Haber: Erdal Tanrıverdi

Devre arasında Boluspor’a geldikten sonra kırmızı-beyazlılara hayati puanlar kazandırarak bir anda Türkiye’nin gündemine oturan kaleci Orlando Mosquera’yı Süper Ligin şampiyonluğa oynayan takımları rahat bırakmıyor. Seneye daha düşük bütçeli takım kurmayı hedefleyen Beşiktaş’ın Karius’un ayrılması sonrası Bolusporlu milli kaleciye kancayı takmıştı. Bu kez Muslera’nın sakatlığı sonrası Galatasaray’ın gelecek sezon için Orlando Mosquera’ya talip olduğu öğrenildi. Kırmızı-beyazlı camia ile 1 yıllık sözleşmesi bulunan Boluspor'un başarılı kalecisi Orlando Mosquera, Süper Lig'de forma giymek istediğini söylerken; Türkiye'nin Panama'ya göre çok soğuk olduğunu ve en beğendiği kalecinin Neuer olduğunu sözlerine eklemişti. Ligde kalma mücadelesi veren Boluspor’da Orlando’nun kaderi sezon sonunda elde edilecek derece bağlı.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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