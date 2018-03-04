Haber: Esra Öztürk

17 Temmuz Spor Salonu’nda dün saat 13.00’te oynanan maça temsilcimiz çok kötü başladı. İlk seti 25-13 kaybeden Bolu Belediyespor maçta 1-0 geriye düştü. 2.sette kıran kırana bir oyun ortaya çıktı. Seti 25-21 alan ekibimiz maçı 1-1’e getirdi. 3.sette de bir önceki set gibi başa baş bir oyun vardı. Zorlu seti 25-23 alan ekibimiz maçta 2-1 öne geçti. 4.sete konuk ekip 25-19 alınca mücadele 5.sete gitti: 2-2. Son sette rakibine oranla çok iyi bir oyun çıkaran temsilcimiz maçtan 3-2 galip ayrıldı. Bu sonuçla ekibimiz sezonu 60 puanla 4.sırada tamamlayarak play-off maçları oynamaya hak kazandı. Play-Off maçları 16-17-18 Mart tarihlerinde Kütahya’da oynanacak. Yarı final maçlarında başarılı olan takımlar 23-24-25 tarihlerinde Sultanlar Ligi’ne çıkmak için mücadele verecek.