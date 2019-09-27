Şimdi Kazanma Zamanı

Haber: Birol Ertunç

Lige kötü bir giriş yapan, kupadan sürpiz bir şekilde elenen Boluspor ile İstanbulspor ile bugün saat 16.30’da Bolu Atatürk Stadyumu’nda 6.hafta maçında karşı karşıya gelecek. Boluspor’un çiçeği burnunda Teknik Direktörü Osman Özköylü’nün ilk galibiyetini almaya çalışacağı mücadeleye taraftarların diğer haftalara oranla daha fazla ilgi göstermesi bekleniyor. Ligde ilk 5 haftada galibiyetle tanışamayan ve düşme potasında yer alan Boluspor bu mücadeleye çıkış maçı olarak bakıyor. Kırmızı-beyazlılar zorlu maçtan 3 puan alarak hayata dönmenin planlarını yapıyor. Boluspor dün sabah yaptığı ter idmanı ile maçın hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı. Boluspor’da Seth’in sakatlığı geçerken, Gökhan Sazdağı, Ozan Evrim Özenç ve Cumali Bişi’nin durumları maç saatinde belli olacak. Bein Max 1’den naklen yayınlanacak olan Boluspor-İstanbulspor maçını Alper Çetin yönetecek. Çetin’in yardımcılıklarını Baran Eraslan (1. Yardımcı Hakem) ve Sezgin Çınar (2. Yardımcı Hakem) yapacak. Maçın 4.hakemi ise Alper Oran olacak.