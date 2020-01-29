Şimdi Kenetlenme Vakti

Haber: Aysun Beykoz

Şimdi bütün tribünleri doldurup Bolu Atatürk Stadı’nı coşturmanın tam zamanı… Bu takım için Boluspor için sevdam ve tutkum diyen, onunla yatıp onunla kalkan, şehir dışındaki maçlarına bile düşünmeden koşan coşkulu olan, yense de yenilse de her daim yanında olacağına söz veren bu taraftarın bu takıma destek olmak için harekete geçmesinin tam zamanı…

Haydi 14 numara,

Haydi Bolu,

Haydi yöneticiler,

Haydi siyasiler,

Haydi sivil toplum kuruluşları,

Boluspor-Erzurumspor maçında; kırmızımıza, beyazımıza, sevdamıza, takımımıza sahip çıkmanın tam zamanı. Takım olarak, seyirci olarak KENETLENME’nin tam zamanı…

Unutmayın BAŞKA BOLUSPOR YOK