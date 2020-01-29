Şimdi Kenetlenme Vakti

Cumartesi BOLUSPOR ve sevdalıları için büyük gün…Bu yüzden Boluspor oyuncularına ve Teknik Direktör Osman Özköylü’ye ne kadar görev düşse de, inançlı ve sevgi dolu 14 numarasına da büyük bir görev düşüyor.

Şimdi Kenetlenme Vakti

Haber: Aysun Beykoz

Şimdi bütün tribünleri doldurup Bolu Atatürk Stadı’nı coşturmanın tam zamanı… Bu takım için Boluspor için sevdam ve tutkum diyen, onunla yatıp onunla kalkan, şehir dışındaki maçlarına bile düşünmeden koşan coşkulu olan, yense de yenilse de her daim yanında olacağına söz veren bu taraftarın bu takıma destek olmak için harekete geçmesinin tam zamanı…

Haydi 14 numara,

Haydi Bolu,

Haydi yöneticiler,

Haydi siyasiler,

Haydi sivil toplum kuruluşları,

Boluspor-Erzurumspor maçında; kırmızımıza, beyazımıza, sevdamıza, takımımıza sahip çıkmanın tam zamanı. Takım olarak, seyirci olarak KENETLENME’nin tam zamanı…

Unutmayın BAŞKA BOLUSPOR YOK

Esra Perçin

Esra Perçin

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