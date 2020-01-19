"Şimdi nerede?" Faruk Yiğit

Haber: Ceylan Beykoz

1990-2000 arasında Türkiye'de futbol, zirve dönemlerini yaşadı. Sakaryaspor, Kocaelispor, Boluspor gibi takımların üst seviyede mücadele ettiği, üstüne bir de futbolcu yetiştirdiği dönemlerin simge bir Türk ismi daha vardı: Faruk Yiğit. Yalovaspor'da futbol hayatına başlayan, Boluspor ve Kocaelispor'da forma giyen Yiğit, Süper Lig'in unutulmaz futbolcuları arasındaydı. Hızı, çevikliği ve tarzı ile kısa sürede futbol severlerin büyük beğenisini kazandı. Faruk Yiğit, şu an ise Yalova'da ve denize kıyısı olan evinde sakin bir yaşam sürüyor. Yiğit, Yalova'da birçok işle uğraşmış, bugün ise yorulduğunu söylüyor, ekliyor: "Yalova çok sakin. İstanbul yorucu, gerçekten hiçbir zaman oraya alışamadım."Unutulmaz futbolcu, oto yıkamacılıkla da uğraşmış, fabrika yöneticiliği de yapmış..."Şimdi neredeler?" serisinin konuğu Yiğit, 90'lar futbolundan şimdiki hayatına, yeni dönemde değişen futbol ortamından, futbol ekonomisine kadar birçok soruyu yanıtladı.