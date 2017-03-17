Haber: Aysun BEYKOZ

Orman Gençlik takımı ilk 5: Ahmet, Mesut, Alp, Hasan, Çağıl,

Bolu Belediye Basketbol takımı ilk 5: Volkan, Soner, Barkın, Barış, Enes

Maçtan dakikalar

Maça etkili başlayan takım ilk periyotta iyi bir oyun sergiledi. Etkili oyun ve atışlarında pota beyi ilk seti 16-15 önde kapattı. İkinci periyotta toparlanan ve etkili olan taraf Orman gençlik oldu. Saha avantajını iyi kullanan Gençlik Spor, ikinci periyotun başında farkı eritti ve daha sonra devre arasına 33-29 önde girmeyi başardı. Mola dönüşü Bolu Belediye farkı eritmeye çalışsa da etkili olamadı. Pota beyi rakibin şutlarına ve sayılarına engel olamayınca üçüncü çeyreği 13 farkla 53-40 geride kapattı. Son periyotta farkın verdiği rahatlıkla ve en sahibi avantajıyla taraftar çoğunluğunu iyi kullanan Orman geçlik maçı 70-48 kazanarak Play- off final gurubuna kalmayı hat etti. Bolu Belediyespor seriyi 2-1 kaydederek play off final grubuna kalma hakkını kaybederek bir dahaki dönem 2.ligde mücadele etmeye devam edecek. Orman Gençlikte Mustafa 17 sayı, Alp 16 sayı ve Ahmet 12 sayıyla galibiyetin mimarı olurken Barkın attığı 25 sayıyla Bolu Beyinin mağlubiyetine engel olamadı.