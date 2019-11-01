Şimdi Seri Zamanı

Haber: Birol Ertunç

Lige kötü bir giriş yapan, kupadan süpriz bir şekilde elenen Boluspor üst üste içerde oynadığı 2 maçı kazanarak yeni bir hava yakalamıştı. Lig başındaki kötü seriyi bozarak moral kazanan Boluspor bugün saat 16.30’da 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu’nda Adana ekibi Adanaspor takımına konuk olacak. Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü’nün seri yapmaya çalışacağı mücadele Adanaspor için de hayati öneme sahip. Ligde ilk 8 haftada 1 galibiyet alarak düşme potasında yer alan ancak geçtiğimiz hafta potanın dışına çıkmayı başaran Boluspor bu mücadeleyle 1 yıllık deplasman galibiyeti özlemini sonlandırmaya çalışacak. Kırmızı-beyazlılar zorlu maçtan 3 puan alarak üst sıralara doğru çıkmanın planlarını yapıyor. Boluspor dün sabah yaptığı ter idmanı ile maçın hazırlıklarını tamamladı ve Adana’ya hareket etti. Boluspor’da sakat futbolculardan Bilal’in durumu bugün belli olacak. 2 maç ceza alan Umut Gündoğan ise Adana’da takımı yalnız bırakacak. Ev sahibi takım ise geçen hafta itibariyle düşme hattının içine girdi. Adanaspor iç sahada 4 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi. Boluspor ise deplasmandan sadece 1 puan çıkarabildi. 2 takımın mücadelesi Bein Max 1’den naklen yayınlanacak. Maçı Kutluhan Bilgiç yönetecek.