Haber: Semih Baykal

Erkekler final grubu müsabakaları 3 etap halinde oynanacak. İlk etap müsabakaları 24-25 Mart tarihlerinde Trabzon’da oynanacak. 2.etap 7-8 Nisan, 3.etap ise 20-22 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek. Normal sezonu lig sıralamasında gruplarında ilk 2 sırayı alan toplam 8 takım tek devreli lig usulüne göre final grubunda mücadele edecek. Final grubunu ilk 3 sırada tamamlayan takımlar 1.Lige yükselmeye hak kazanacak. Play-Off 1.Etap müsabakaları 24-25 Mart tarihlerinde Trabzon’da oynanacak. Müsabakalarda mücadele edecek takımlar şöyle: Van Erek Beşyıldız SK, Şırnak GHSİM SK, Güneysuspor, Amasya 1957 Suluova SK, Nef Bahçelievler Bel.SK., Aydın PTT SK, Sebenspor, Mersin İdmanyurdu SK.