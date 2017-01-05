Haber: Aysun BEYKOZ

Yusuf Şimşek, bu sezon TFF 1. Lig'deki şampiyonluk yarışı ile ilgili olarak ise, "Göztepe ve Eskişehirspor ağır basıyor. Tabi Malatya da var, aşağıdan gelen Şanlıurfaspor ve Boluspor da Süper Lig'i zorlayacaktır. İyi bir kadrosu bulunan Denizlispor da bu takımlar arasında yer alabilir." yorumunda bulundu. Yusuf Şimşek, sezonun ikinci bölümüne hazırlandıkları Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Kamp çalışmalarına 28 Aralık'ta başladıklarını hatırlatan Yusuf Şimşek, transfer cezasının kaldırılması için yöneticilerin tüm gücüyle çalıştığını belirtti. Kampa eski oyuncuları ile geldiklerini dile getiren Şimşek, transfer cezasıyla ilgili olarak, "İnşallah 1 hafta içinde transfer cezamızın kalkacağını düşünüyorum. Cezamız kalkarsa da Mersin adına iyi işler yapacağımıza inanıyoruz." dedi.

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