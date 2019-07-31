Sinan Akaydın Bandırma’da

Haber: Aysun Beykoz

2019-2020 futbol sezonuna şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Bandırmaspor transfere doymuyor. Bandırmaspor son olarak Boluspor’da oynayan forvet oyuncusu Sinan Akaydın ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Bandırmaspor Asbaşkanı Onur Göçmez, “Transferde olmazsa olmazımız bizi hedefe ulaştıracak oyuncuları kadromuza dahil etmektir. Bunun için ince eleyip sık dokuyoruz.2019-2020 futbol sezonunda taraftarlarımız koltuklarında oturup seyir zevki yüksek maçlar izleyecekler. Şehrin her kesiminden insanların tribünde bir araya gelerek omuz omuza bir birliktelik yaşayacağı bir takım oluşturma gayretlerimiz devam ediyor” dedi. Bandırmaspor’un kurumsallaşması ve sabit gelirlerinin artırılması konusunda kendilerine sunulan tüm fikirlere açık olduklarının altını çizen Göçmez, “Hedefimiz Bandırmaspor’u bu şehrin tam anlamıyla ortak paydası yapmaktır” ifadesini kullandı