Sinan Barut 2021 yılını değerlendirdi

Haber: Ceylan Beykoz

Dünyanın en zorlu bir kaç liginden biri olan Misli.com Sultanlar liginde her şeye rağmen iyi bir mücadele ortaya koyduklarını belirten başkan Sinan Barut özellikle bu zorlu süreçte takımlarını yalnız bırakmayan taraftarlarına teşekkür etti. Voleybol'da en üst lige çıkınca gelirlerinin yarısının ellerinden alındığını belirten başkan Barut Türkiye'de voleybol denilince artık Bolu Belediyespor akıllara gelen bir takım oldu dedi.

İşte başkan Barut'un kulüp sosyal medya hesaplarından yayınlanan o açıklaması;

"İLK YARI BİZİM İÇİN BAŞARILI GEÇTİ"

"Misli.com Sultanlar ligi bizim ilk defa içinde bulunduğumuz Dünya'nın en zor liglerinden birisi. Bildiğiniz üzere rakiplerimiz Vakıfbank Dünya Şampiyonu, Fenerbahçe Dünya üçüncüsü oldu. Kıran kırana mücadele içerisinde geçen Dünya'nın en kaliteli liglerinden birinde olmaktan dolayı, 2021 yılında bu ligde performans göstermekten dolayı biz çok mutluyuz. İlk yarıda aldığımız galibiyetlerle ve topladığımız puanlarla şu anda 10'uncu sıradayız ve düşme hattından biraz daha uzaktayız. Bizim için 2021 yılı bu anlamda başarılı geçti diyebiliriz. Bir kaç maç daha kazanmamız lazımdı ama bunu ikinci yarıda telafi edeceğimize inanıyorum. Bu süreç hem oyuncularımızın tecrübe kazanması ve ligi tanıması açısından hem de Bolu halkının bize verdiği desteği görme açısından oldukça güzel oldu. Böylelikle güzel ve iyi bir ilk yarı geçirdiğimizi umuyorum"

"YENMEK YENİLMEK DEĞİL, MÜCADELE VE O HIRSI GÖSTERMEK"

"Burada galip gelmek, yenmek, yenilmek önemli değil. Taraftarımız sahada iyi bir takım, mücadele eden, hırslı bir takım görmek istiyor. Takımın sahada gösterdiği performansa inanca kazanma hırsına bakıyor. Ben yine söylüyorum Bolu halkı Bolu taraftarı kesinlikle sporu bilen bir taraftar. İlk defa voleybolda bu kadar yoğun bir taraftar olmasına rağmen yenildiğimiz her maçta mücadelemizi gördükleri tüm maçlarımızda bizleri alkışladılar. Bizimle beraber olduklarını gösterdiler. Yensekte yenilsekte onlar hep bizim yanımızdaydılar. Bizde bundan dolayı çok mutluyuz"

"İLK YARIDA SULTANLAR LİGİNDE EN ÇOK MAÇI İZLENEN TAKIM OLDUK"

"Dediğim gibi önemli olan onlarda biliyor ki sadece yenmek ve yenilmek değil. Mücadele etmek, o mücadele ruhunu, takım ruhunu sahada taraftara göstermek. Taraftarımız hemen hemen tüm iç saha maçlarımızda salonumuzu hep doldurdular. Misli.com Sultanlar Liginde en çok seyircisi olan, en fazla maçı izlenen izlenen takım Bolu Belediyespor oldu"

"TÜRKİYE'DE VOLEYBOL DENİLİNCE AKLA BOLU BELEDİYESPOR'DA GELİYOR"

"Bu sezon ligde kalmak, kalıcı olmak en büyük hedefimizdi. Bu anlamda ikinci yarıda bunu garantilediğimizde hemen gelecek sezonun planlamasını yapacağız. Bizim tüm amacımız Bolu'yu Bolu halkını Sultanlar liginde temsil etmekti. Şu ana kadar bunu başardık, bu başarıyı sürdürmek en büyük hedefimiz. Türkiye'de artık voleybol denilince akıllara gelen bir Bolu Belediyespor'u hep yukarılara taşımak en büyük hedefimiz"

"EN ÜST LİGE ÇIKINCA GELİRLERİMİZİN YARISI ELİMİZDEN GİTTİ"

"Bolu Belediyespor'un mevcut bütçesinin çok çok üstünde başarılara imza atıyoruz. Bu kısıtlı imkanlarla olmayanı oldurmaya çalışıyoruz. Bir alt ligde iken kullandığımız bütçenin yarısı elimizden gitmesine rağmen Sultanlar Liginde daha az bütçe ile bu zorlu ligde mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Bu zorluğu sponsorlarımızla Bolu Belediye başkanımız Tanju Özcan'ın çabaları ile gidermeye çalışıyoruz. Sporcularımıza borçlarımız devam ediyor, geçmişten kalan borçlarımızı ödemeye çalışıyoruz. Sadece voleybol değil 17 branşta 2 bin 500 sporcumuza spor yaptırmaya herkese yetişmeye çalışıyoruz. Bu sadece bir spor değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk projesi. Maalesef bu ekonomik sıkıntılardan dolayı günümüzün yarısı sponsor bulmakla, sponsor aramakla geçiyor"

"2022 YILINDA SAĞLIK VE BAŞARI DİLİYORUM"

"2022 yılının çok daha sağlıklı çok daha huzurlu bir yıl olmasını temenni ediyorum. Yeni yılın ilimizdeki tüm spor takımlarının başarılı ve istenilen yerde geçirmesini temenni ediyorum. Özelikle bizi destekleyen her zaman yanımızda olan taraftarımızın yeni yılını ayrıca kutluyor, sağlıklı ve başarılı bir yıl diliyorum"