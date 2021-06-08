Sinan Barut’tan Çilkara’ya ziyaret

Bolu Belediyespor Kulübünden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle;

“Yeni sezon öncesi çalışmalara başlayan Bolu Belediyesporumuz da başkanımız Sinan Barut, Voleybol takımımızın baş antrenörü Salih Yergin ile Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara’yı ziyaret ettik. Sayın Çilkara’ya desteklerinden dolayı plaket takdim eden başkanımız Sinan Barut yeni sezonda da omuz omuza Bolu’da sporu kalkındırmak için her zaman olduğu gibi birlikte çalışacaklarını ifade etti.”

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara ise Sultanlar Ligine çıkan ekibimizi tebrik ederken, müdürlük olarak yeni dönemde de Sultanlar Liginde ilimizi temsil edecek olan Bolu Belediyespor’un tüm branşları içinde destek olacaklarını ifade etti.