Sinan Başkan Kongre Öncesi Konuştu

Haber: Aysun Beykoz

Kongrenin sunuculuğunu da başarı ile yapan başkan Barut kongre öncesinde spor14tv mikrofonlarına yaptığı açıklamada "İnşallah kongre Boluspor'un geleceği için çok faydalı olur. Bu saatten sonra bazı şeylerin önüne arkasına bakmadan artık Boluspor için neyin faydalı olacağını neyin fayda getireceğini düşünmemiz gerekiyor. Bu süreçten sonra başarı nasıl gelir onu konuşmalıyız. Geniş katılımlı bir kongre ve geniş katılımlı bir yönetim kurulu listesi var. İnşallah Boluspor'u daha başarılı bir yere getireceğiz" dedi.