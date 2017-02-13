banner128

banner101

13 Şubat 2017 Pazartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Sinan, Bolu maçından sonra veryansın etti

    Boluspor'dan yetişen ve haftasonunda Boluspor'a karşı mücadele eden Sinan Kaloğlu'ndan hakemlere veryansın: " Bu sene bize 12-13 tane penaltı çaldınız!!ve daha bir penaltı bile kullanamadık!!"

    13 Şubat 2017 Pazartesi 12:24
    Bu haber 67 kez okundu
    Sinan, Bolu maçından sonra veryansın etti

    Haber: Erdal Tanrıverdi

    Kaloğlu takım arkadaşlarının da yer aldığı soyunma odasında şunları söyledi: "Hakem arkadaşlara kendimce bir kaç şey söylemek istiyorum!! Bu sene bize 12-13 tane penaltı çaldınız!!ve daha bir penaltı bile kullanamadık!! 19-20 yaşındaki kardeşlerimle onur mücadelesi veriyoruz ama neredeyse sayısını bile unuttuğum çoğu maçta maçı eksik tamamladık!! Tabiki benim sorunum değil diyebilirsiniz ama her maçımızdan sonra görüntüleri izledikten sonra vicdanınız rahatsa sizi Allah'a havale ediyorum!! Bir kaç şeyde kendimce Mersin şehrine söylemek istiyorum bunu iyi okusunlar ve maçlara nasıl inanmışlıkşa çıkıyoruz bu görüntüyü seyretsinler!!! 3 sezondur transfer yasağımız var,dizimde 2 haftadır sakatlık var neden biliyor musun??yürümeye bile zor çıkılan sahada idman yapmaya çalışırken sakatlandım!!!gelip idman sahamızı görmenizi isterdim!! 1925 de kurulmuş olan bir kulübün tesisinin olmaması ne acı değil mi?? Daha bir çok sorunu kulüp içinde yani aile içinde kalması gerektiği için söylemeyecem! Azda olsa bizi her yerde destekleyen cefakar taraftarımızın 10/1 kadar gönül verseydiniz keşke bu kulübe!! Gencecik ve bizim gibi son dönemlerine gelmiş tecrübeli oyuncularla ligde kalma savaşı veriyoruz üstüne emeğimizle alın terimizle aldığımız 3 puanımız siliniyor!!Bugün altyapısında yetiştiğim ilk profesyonel olduğum bu ligin en iyi takımlarından Boluspor'a karşı aslan gibi mücadele ettik inandık kazanmak için son 20 dakika hakemin haksız yere bizi eksik bırakmasına rağmen son dakika yediğimiz golle altın değerinde 2 puan bıraktık!!kardeşlerimi bu mücadelesinden dolayı kutluyorum...Son maça kadar savaşımız devam edicek!! Sayın Mersin valisi sayın Belediye başkanı; Sizlerden rica ediyorum lütfen herşeyi bir kenara bırakın yazık olucak bu kulübe! İş işten geçtikten sonra hiç bir şeyi geri getiremezsiniz!! Ey Mersin bizler inandık sizlerde inanın!!!Zafer inananlarındır!!"

    Anahtar Kelimeler: Boluspordan, Yetişen, Haftasonunda, Boluspora, Karşı

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Aydın Hitit Aydın Hitit CIK CIK CIK…
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “KÖROĞLU”NUN “102”YÜREKLİ TORUNUNDAN…
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK REFERANDUM SÜRECİ
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Hayallerimin sergisi
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR MUHTARLARIMIZ
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım CELLADIN ELİNE DÜŞERKEN
  • Nihal Eker Nihal Eker FARKINDALIK
  • Suat Tosun Suat Tosun SALYANGOZ LOGOLU GÖYNÜK
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel HADİ!
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Bu Ülke Hepimizin
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Çarıkçı’nın Bolululara Kazığı
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç En Büyük Tuzaklardan Biri: Teknoloji!
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Bolu'da FETÖ Soruşturmalarında Gelinen Nokta !
  • Makinist Makinist YOKSA...NEEE...
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR EVET/HAYIR DÜELLOSU MİLLET NE DİYOR
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Geçmiş acılarımızla helalleşmek…
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER KADIN OLMAK, YÜREKLİ OLMAKTIR…
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Halktan nasıl koptuk!
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ MEDENİ İSLÂM – BEDEVİ İSLÂM
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • ÖMER ERU ÖMER ERU Kahraman Fethi ölmedi
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar BOLU’NUN ÇOCUKLARI HAKETTİKLERİ YERDE DEMİŞ BİRİSİ, ÖBÜRLERİNE ÇOCUĞU ANLATSA DA BİLSEK!!!
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129