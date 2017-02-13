Haber: Erdal Tanrıverdi

Kaloğlu takım arkadaşlarının da yer aldığı soyunma odasında şunları söyledi: "Hakem arkadaşlara kendimce bir kaç şey söylemek istiyorum!! Bu sene bize 12-13 tane penaltı çaldınız!!ve daha bir penaltı bile kullanamadık!! 19-20 yaşındaki kardeşlerimle onur mücadelesi veriyoruz ama neredeyse sayısını bile unuttuğum çoğu maçta maçı eksik tamamladık!! Tabiki benim sorunum değil diyebilirsiniz ama her maçımızdan sonra görüntüleri izledikten sonra vicdanınız rahatsa sizi Allah'a havale ediyorum!! Bir kaç şeyde kendimce Mersin şehrine söylemek istiyorum bunu iyi okusunlar ve maçlara nasıl inanmışlıkşa çıkıyoruz bu görüntüyü seyretsinler!!! 3 sezondur transfer yasağımız var,dizimde 2 haftadır sakatlık var neden biliyor musun??yürümeye bile zor çıkılan sahada idman yapmaya çalışırken sakatlandım!!!gelip idman sahamızı görmenizi isterdim!! 1925 de kurulmuş olan bir kulübün tesisinin olmaması ne acı değil mi?? Daha bir çok sorunu kulüp içinde yani aile içinde kalması gerektiği için söylemeyecem! Azda olsa bizi her yerde destekleyen cefakar taraftarımızın 10/1 kadar gönül verseydiniz keşke bu kulübe!! Gencecik ve bizim gibi son dönemlerine gelmiş tecrübeli oyuncularla ligde kalma savaşı veriyoruz üstüne emeğimizle alın terimizle aldığımız 3 puanımız siliniyor!!Bugün altyapısında yetiştiğim ilk profesyonel olduğum bu ligin en iyi takımlarından Boluspor'a karşı aslan gibi mücadele ettik inandık kazanmak için son 20 dakika hakemin haksız yere bizi eksik bırakmasına rağmen son dakika yediğimiz golle altın değerinde 2 puan bıraktık!!kardeşlerimi bu mücadelesinden dolayı kutluyorum...Son maça kadar savaşımız devam edicek!! Sayın Mersin valisi sayın Belediye başkanı; Sizlerden rica ediyorum lütfen herşeyi bir kenara bırakın yazık olucak bu kulübe! İş işten geçtikten sonra hiç bir şeyi geri getiremezsiniz!! Ey Mersin bizler inandık sizlerde inanın!!!Zafer inananlarındır!!"