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02 Ocak 2017 Pazartesi
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    • Sinan Boluspor yolunda

    Devre arası transferlere yer açmak isteyen Yeni Malatyaspor Erkan Sekman’dan sonra, sol bek Ahmet Burak Solakel ve forvet Sinan Özkan ile de yollarını ayırdı. Her iki oyuncuya karar tebliğ edilirken, Solakel’in Adana Demir’e, Sinan’ın ise Boluspor’a adı geçiyor.

    02 Ocak 2017 Pazartesi 13:17
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    Sinan Boluspor yolunda
    Haber: Esra ÖZTÜRK

    Sinan’ı, Elazığ derbisinde son saniye attığı altın gol de kurtaramadı... Solakel ve Sinan gönderildi! TFF 1. Lig’de şampiyonluk yarışı veren Evkur Yeni Malatyaspor’da ligin ilk yarısında bekleneni veremediği için gözden çıkarılan isimlere teknik heyetin ve yönetimin kararları iletildi. Takımdan daha önce kendi isteğiyle ayrılan Erkan Sekman’dan sonra, sol bek oyuncusu Ahmet Burak Solakel ve forvet Sinan Özkan ile de yolları ayıran Yeni Malatyaspor, Semih Beyaz ve Rahman Buğra Çağıran’ı da kiralık olarak gönderecek.  

    SİNAN’A DERBİ GOLÜ YETMEDİ!

    Yeni Malatyaspor’da bekleneni veremeyenler arasında yer alan hücum oyuncusu Sinan Özkan ise yeni alınacak forvet için yer açılmak üzere yollandı. Tecrübeli golcü eski takımı Elazığspor’a doğunun derbisinde oyuna sonradan girip golü atsa da yönetim ve teknik heyetin gözüne giremedi. Boluspor ile temas halinde olduğu öğrenilen Sinan’a Kastamonuspor’un da talip olduğu ifade edildi. Yeni Malatyaspor formasıyla 3 gol kaydeden Sinan, Eren’in Bolu’da son maçta hatrick yapmasıyla 3. alternatif golcü pozisyonuna düşmüştü.

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