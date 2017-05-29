Haber: Aysun Beykoz

Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Karaçayır Sporcu Eğitim Merkezi ile Gerede Arkut Sporcu Eğitim Merkezine, 2017-2018 eğitim öğretim dönemi için, atletizm, cimnastik ve kayaklı koşu branşlarında, yapılacak sınavla öğrenci alınacak.

İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Karaçayır Sporcu Eğitim Merkezi ile Gerede Arkut Sporcu Eğitim Merkezine, 2017-2018 eğitim öğretim dönemi için, atletizm, cimnastik ve kayaklı koşu branşlarında, yapılacak sınavla öğrenci alınacak. Sınav programı ve istenilen belgeler aşağıda belirtildi. Detaylı bilgiye Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı’nın https://sporegitim.sgm.gov.tr/content.aspx?contentID=41 internet adresinden ulaşılabilir.