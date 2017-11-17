Haber: Esra ÖZTÜRK

TBF Erkekler 2. Lig B grubunda mücadele eden Bolu BelediyesporBoluspor takımı ligin 3. haftasında Tenis Eskrim Dağcılık takımıyla karşılaşacaklar. Mücadele 18 Kasım Cumartesi günü saat 19.30’da Caferağa Spor Salonunda oynanacak. Temsilcimiz geri kalan 2 haftada 1 galibiyet 1 mağlubiyet alarak topladığı 3 puanla 8.sırada yer alıyor. Boluspor Basketbol takımı geçen hafta sahasında Final Spora 81 – 73 yenilmişti. Rakibimiz Tenis Eskrim Dağcılık ise geri kalan 2 haftada 1 galibiyet 1 mağlubiyet alarak 3 puan topaldı ve 9.sırada yer aldı. Dağcılık takımı ise geçen hafta sahasında ağırladığı Erzurum BŞB. Gençlik takımını 74 -63 yenmişti. TBF 2.Lig B Grubunun 3.hafta fikstürü şu şekilde;

18 Kasım Cumartesi

14.00: İzmir BŞB – Fethiye Belediye (Celal Atik Spor Salonu)

15.00: Erzurum BŞB Gençlik – UPS Spor ( Erzurum Kapalı Spor Salonu)

15.00: Manisa Büyükşehir Belediye Spor – Edirne BLD. Edirnespor ( Atatürk Spor Salonu)

18.00: Mamak BLD. Yeni Mamak Spor – Gemlik Basketbol ( Mamak Belediyesi Spor Salonu)

19.30: Tenis Eskrim Dağcılık – Bolu BelediyesporBolsuspor (Caferağa Spor Salonu)