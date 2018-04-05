Haber: Semih Baykal

Spor Toto 1. Ligin 30. Haftasında Boluspor, sahasında Tetiş Yapı Elazığspor’ukonuk edecek. Mücadele 8 Nisan Pazar günü saat 13.00’da Bolu Atatürk Stadyumunda oynanacak. Boluspor ligin geri kalan 29 haftada topladığı 47 puanla 6.sırada yer alırken, Tetiş Yapı Elazığspor ise ligde topladığı 44 puanla 7. sırada yer alıyor.Boluspor ligin 29. haftasında Gazaiantepspor’u konuk etti. Bolu’da oynanan mücadeleyi Boluspor, Akabueze ve Umut Meraş’ın golleriyle 2-0 kazandı. Rakip Tetiş Yapı Elazığspor ise GrandmedıcalManisaspor’u 8-1 yendi. Spor Toto 1. Ligin 30. haftafikstürü şu şekilde;

7 Nisan Cumartesi

13.00: Gaziantepspor – Adanaspor

13.00: Büyükşehir Belediye Erzurumspor – Gazişehir Gaziantep FK

15.00: MKE Ankaragücü – Akın Çorap Giresunspor

15.00 Adana Demirspor – GrandmedıcalManisaspor

8 Nisan Pazar

13.00: Çaykur Rizespor – Eskişehirspor

13.00: Boluspor – Tetiş Yapı Elazığspor

15.30: Samsunspor - İstanbulspor

18.00: Altınordu – Ümraniyespor

9 Nisan Pazartesi

18.00: BalıkesirsporBaltok - Denizlispor