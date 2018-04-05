Spor Toto 1. Ligin 30. Haftasında Boluspor, sahasında Tetiş Yapı Elazığspor’ukonuk edecek. Mücadele 8 Nisan Pazar günü saat 13.00’da Bolu Atatürk Stadyumunda oynanacak. Boluspor ligin geri kalan 29 haftada topladığı 47 puanla 6.sırada yer alırken, Tetiş Yapı Elazığspor ise ligde topladığı 44 puanla 7. sırada yer alıyor.Boluspor ligin 29. haftasında Gazaiantepspor’u konuk etti. Bolu’da oynanan mücadeleyi Boluspor, Akabueze ve Umut Meraş’ın golleriyle 2-0 kazandı. Rakip Tetiş Yapı Elazığspor ise GrandmedıcalManisaspor’u 8-1 yendi. Spor Toto 1. Ligin 30. haftafikstürü şu şekilde;
7 Nisan Cumartesi
13.00: Gaziantepspor – Adanaspor
13.00: Büyükşehir Belediye Erzurumspor – Gazişehir Gaziantep FK
15.00: MKE Ankaragücü – Akın Çorap Giresunspor
15.00 Adana Demirspor – GrandmedıcalManisaspor
8 Nisan Pazar
13.00: Çaykur Rizespor – Eskişehirspor
13.00: Boluspor – Tetiş Yapı Elazığspor
15.30: Samsunspor - İstanbulspor
18.00: Altınordu – Ümraniyespor
9 Nisan Pazartesi
18.00: BalıkesirsporBaltok - Denizlispor
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