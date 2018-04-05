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05 Nisan 2018 Perşembe
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    • Sıradaki rakip Elazığ

    Spor Toto 1. Ligin 30.haftasında Boluspor ile Tetiş Yapı Elazığspor 8 Nisan Pazar günü saat 13.00’da karşı karşıya gelecekler.

    05 Nisan 2018 Perşembe 14:08
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    Sıradaki rakip Elazığ
    Haber: Semih Baykal

    Spor Toto 1. Ligin 30. Haftasında Boluspor, sahasında Tetiş Yapı Elazığspor’ukonuk edecek. Mücadele 8 Nisan Pazar günü saat 13.00’da Bolu Atatürk Stadyumunda oynanacak.  Boluspor ligin geri kalan 29 haftada topladığı 47 puanla 6.sırada yer alırken, Tetiş Yapı Elazığspor ise ligde topladığı 44 puanla 7. sırada yer alıyor.Boluspor ligin 29. haftasında Gazaiantepspor’u konuk etti.  Bolu’da oynanan mücadeleyi Boluspor, Akabueze ve Umut Meraş’ın golleriyle 2-0 kazandı. Rakip Tetiş Yapı Elazığspor ise GrandmedıcalManisaspor’u 8-1 yendi. Spor Toto 1. Ligin 30. haftafikstürü şu şekilde;

    7 Nisan Cumartesi

    13.00: Gaziantepspor – Adanaspor

    13.00: Büyükşehir Belediye Erzurumspor – Gazişehir Gaziantep FK

    15.00: MKE Ankaragücü – Akın Çorap Giresunspor

    15.00 Adana Demirspor – GrandmedıcalManisaspor

    8 Nisan Pazar

    13.00: Çaykur Rizespor – Eskişehirspor

    13.00: Boluspor – Tetiş Yapı Elazığspor

    15.30: Samsunspor -  İstanbulspor

    18.00: Altınordu – Ümraniyespor

    9 Nisan Pazartesi

    18.00: BalıkesirsporBaltok - Denizlispor

     

    Anahtar Kelimeler: Spor, Toto, 1., Ligin, 30.haftasında

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