Spor Toto 1. Ligin 23. Haftasında Boluspor, sahasında lider Çaykur Rizespor’u konuk edecek. Mücadele 10 Mart Çarşamba günü saat 13.00’da Bolu Atatürk Stadyumunda oynanacak. Boluspor ligin geri kalan 25 haftasında topladığı 43 puanla 3.sırada yer alırken,Çaykur Rizespor ise ligde topladığı 43 puanla 1.sırrada yer alıyor.Boluspor ligin 26.haftasında deplasmandaBalıkesirsporBaltok’a konuk oldu. Balıkesir Atatürk Stadyumunda oynanan mücadeleyi Guido Koçer ve Oğuz Yılmaz’ın kendi kalesine attığı golle 2-0 kazandı.rakipÇaykur Rizespor ise Gaziantepspor’u konuk etti. ÇaykurDidi Stadyumunda oynanan mücadeleyi Lincoln Henrique (3), Samudio ve Oğulcan Çağlayan’ın golleriyle 5-1 kazandı. Gaziantepspor’un tek golünü ise 47.dakikada Erdal Ahmet Özdemir kaydetti.
26.hafta fikstürü şu şekilde;
10 Mart Cumartesi
13.00 Boluspor- Çaykur Rizespor
15.30 Ümraniyespor-GrandmedicalManisaspor
15.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Gazişehir Gaziantep
11 Mart Pazar
13.00 Gaziantepspor-Samsunspor
15.30 Adanaspor-BalıkesirsporBaltok
15.30 Akın Çorap Giresunspor- Adana Demirspor
18.00 Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
12 Mart Pazartesi
18.00 Eskişehirspor-Altınordu
18.00 İstanbulspor-MKE Ankaragücü
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!