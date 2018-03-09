Haber: Semih Baykal

Spor Toto 1. Ligin 23. Haftasında Boluspor, sahasında lider Çaykur Rizespor’u konuk edecek. Mücadele 10 Mart Çarşamba günü saat 13.00’da Bolu Atatürk Stadyumunda oynanacak. Boluspor ligin geri kalan 25 haftasında topladığı 43 puanla 3.sırada yer alırken,Çaykur Rizespor ise ligde topladığı 43 puanla 1.sırrada yer alıyor.Boluspor ligin 26.haftasında deplasmandaBalıkesirsporBaltok’a konuk oldu. Balıkesir Atatürk Stadyumunda oynanan mücadeleyi Guido Koçer ve Oğuz Yılmaz’ın kendi kalesine attığı golle 2-0 kazandı.rakipÇaykur Rizespor ise Gaziantepspor’u konuk etti. ÇaykurDidi Stadyumunda oynanan mücadeleyi Lincoln Henrique (3), Samudio ve Oğulcan Çağlayan’ın golleriyle 5-1 kazandı. Gaziantepspor’un tek golünü ise 47.dakikada Erdal Ahmet Özdemir kaydetti.

26.hafta fikstürü şu şekilde;

10 Mart Cumartesi

13.00 Boluspor- Çaykur Rizespor

15.30 Ümraniyespor-GrandmedicalManisaspor

15.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Gazişehir Gaziantep

11 Mart Pazar

13.00 Gaziantepspor-Samsunspor

15.30 Adanaspor-BalıkesirsporBaltok

15.30 Akın Çorap Giresunspor- Adana Demirspor

18.00 Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

12 Mart Pazartesi

18.00 Eskişehirspor-Altınordu

18.00 İstanbulspor-MKE Ankaragücü