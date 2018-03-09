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09 Mart 2018 Cuma
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    Ligin 26.haftasında Boluspor ile Çaykur Rizespor10 Mart Çarşamba günü saat 13.00’da karşı karşıya gelecekler.

    09 Mart 2018 Cuma 10:51
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    Sıradaki rakip lider
    Haber: Semih Baykal

    Spor Toto 1. Ligin 23. Haftasında Boluspor, sahasında lider Çaykur Rizespor’u konuk edecek. Mücadele 10 Mart Çarşamba günü saat 13.00’da Bolu Atatürk Stadyumunda oynanacak.  Boluspor ligin geri kalan 25 haftasında topladığı 43 puanla 3.sırada yer alırken,Çaykur Rizespor ise ligde topladığı 43 puanla 1.sırrada yer alıyor.Boluspor ligin 26.haftasında deplasmandaBalıkesirsporBaltok’a konuk oldu. Balıkesir Atatürk Stadyumunda oynanan mücadeleyi Guido Koçer ve Oğuz Yılmaz’ın kendi kalesine attığı golle 2-0 kazandı.rakipÇaykur Rizespor ise Gaziantepspor’u konuk etti. ÇaykurDidi Stadyumunda oynanan mücadeleyi Lincoln Henrique (3), Samudio ve Oğulcan Çağlayan’ın golleriyle 5-1 kazandı. Gaziantepspor’un tek golünü ise 47.dakikada Erdal Ahmet Özdemir kaydetti.

    26.hafta fikstürü şu şekilde;

    10 Mart Cumartesi

     13.00 Boluspor- Çaykur Rizespor

    15.30 Ümraniyespor-GrandmedicalManisaspor

    15.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Gazişehir Gaziantep

    11 Mart Pazar

     13.00 Gaziantepspor-Samsunspor

    15.30 Adanaspor-BalıkesirsporBaltok

    15.30 Akın Çorap Giresunspor- Adana Demirspor

    18.00 Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

    12 Mart Pazartesi

     18.00 Eskişehirspor-Altınordu

    18.00 İstanbulspor-MKE Ankaragücü

     

    Anahtar Kelimeler: Ligin, 26.haftasında, Boluspor, Çaykur, Rizespor10

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