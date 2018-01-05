Haber: Semih BAYKAL

TBF Erkekler 2.Ligi B Grubunun 10.haftasında Boluspor Bolu Belediye Spor, namağlup Manisa Büyükşehir Belediye Spor’a konuk olacak. Pota beyi liderle 6 Ocak Cumartesi günü saat 15.00’da Manisa Atatürk Spor Salonunda karşılaşacak. Boluspor, ligin geride kalan haftalarında 6 galibiyet, 3 mağlubiyet elde etti. Pota beyi topladığı 15 puanla 5.sırada buluyor. Bolu temsilcisi ligin 9.haftasında UPS Spor’u konuk etti. Bolu 17 Temmuz Spor Salonunda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım Boluspor 85-75 kazandı. Rakip Manisa Büyükşehir Belediye Spor takımı ise geri kalan haftalarda 9 galibiyet alırken hiç yenilmedi. Manisa takımı topladığı 18 puanla ligde namağlup liderliğini sürdürüyor. Lider Manisa takımı ligin 9.haftasında Tenis Eskrim Dağcılık takımına konuk oldu. İstanbul Caferağa Spor Salonunda oynanan mücadeleyi Manisa Büyükşehir Belediye Spor takımı 71 – 75 kazandı. TBF 2. Lig B Grubunun 10.haftasında oynanacak maçlar şu şekilde;

6 Ocak Cumartesi

14.00: İzmir ( Celal Atik Spor Salonu) İzmir BŞB – Final Spor

15.00: Manisa ( Atatürk Spor Salonu) Manisa Büyükşehir Belediye Spor – Boluspor Bolu Belediyespor

17.00: Ankara ( Mamak Belediyesi Spor Salonu) Mamak BLD. Yeni Mamak Spor – Tenis Eskrim Dağcılık

17.00:Bursa ( Gemlik Spor Salonu) Gemlik Basketbol – Erzurum BŞB Gençlik

19.00:İstanbul ( Ahmet Cömert Spor Salonu) UPS Spor – Mersin BŞB

7 Ocak Pazar

17.00: Edirne ( Mimar Sinan Spor Salonu) Edirne BLD. Edirnespor – Fethiye Belediye