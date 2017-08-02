Haber: Semih BAYKAL

Yakalandığı hastalıktan kurtulan ve yeşil sahalara geri dönen tecrübeli golcü Adanaspor ile oynanan hazırlık maçında başarılı futbolunu golle süslemeyi başardı. Fuat hoca Poepon'u sol kanatta görev verirken kırmızı beyazlı ekibin ataklarında Hem Vrede hem de Poepon Boluspor'un en önemli gol ayakları oldular. İki oyuncuda birer golle bu maçı boş geçmezlerken, Çapa'nın uygulamaya çalıştığı 4-4-2 sisteminde Vrede ve Poepen lig öncesi Boluspor taraftarına umut verdiler.