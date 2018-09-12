HABER:Gönül Olutürk

2018-2019 Sezonu öncesi hazırlıklarını sürdüren Kapaklı Sitespor , Bolu’da kampa girdi.9 Eylül Pazar günü Bolu’ya gelen Sitespor, ayağının tozu ile ilk antrenmanına çıktı. Tecrübeli çalıştırıcı Kemal Özmen eşliğinde kamptaki ilk antrenmanını yapan Kapaklı Sitespor, 16 Eylül'de ilçeye dönecek.

Gelecek sezon ligde ilk 3’ün içerisinde bulunmak istediklerini dile getiren Kapaklı Sitespor Kulüp Başkanı Ersan Yalçın Karamehmetoğlu, ‘’İyi bir hazırlık dönemi geçirmeyi planlıyoruz. Hocamız Kemal Özmen’in oluşturduğu iyi bir antrenman programımız var. Bu programla birlikte çalışan gençlerimizin de gelecek sezona hazır döneceğini düşünüyoruz. Biz Sitespor olarak her zaman hedefi olan bir takımız. Yeni yaptığımız transferlerle daha da güçlendik. Hedefimiz ilk 3’ün içerisinde olmak. Geçen sene ilk 7’de demiştik, bu yıl hedefimizi 3-4 sıralama daha arttırıyoruz. Ligdeki diğer takımlara şimdiden başarılar dilerim.’’ dedi.

Ayrıca sezon öncesi bir açılış maçı gerçekleştirmeyi planladıklarını belirten Başkan Karamehmetoğlu, ‘’Takımımız 16 Eylül’de Kapaklı’ya dönecek. Hazırlıkların ardından 23 Eylül tarihinde BAL Ligi'nden bir takım ile sezon açılış maçı gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bunun için BAL Ligi’nden bazı takımlar ile görüşme halindeyiz.’’ İfadelerini kullandı.