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15 Mart 2017 Çarşamba
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    • Sivas yine takıldı: 1-1

    TFF 1. Lig'in 24. haftasında Sivasspor sahasında, Balıkesirspor'la 1-1 berabere kaldı. Sivas, 45'te Gekas'la öne geçti. Balıkesir bu gole 81'de Bekamenga ile cevap verdi.

    15 Mart 2017 Çarşamba 11:52
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    Sivas yine takıldı: 1-1

    Haber:  Esra Öztürk

    Karşılaşmanın 45+2. dakikasında Sivasspor'un Yunan golcüsü Gekas'ın penaltı vuruşunu kaleci Atilla Özmen kurtardı. Gekas kaleciden dönen topu filelere yolladı.

    STAT: 4 Eylül

    HAKEMLER: Süleyman Abay, Seyfettin Ünal, Oktay Önge

    SİVASSPOR: Ali Şaşal, Rıdvan, İbrahim, Boye, Ziya, Burhan (Dk.86 Leandrinho), Adem (Dk.64 Kerim), Galip, Hakan, Emre, Gekas (Dk.73 Ergin)

    BALIKESİRSPOR: Atilla (Dk.46 Vukoviç)- Okan, Cüneyt, Glumac, Bülent, Abdulkadir, Eray, İshak, Kethevoma (Dk.90 Oğuzhan)- Mehmet (Dk.69 Bekamenga), Burak

    GOLLER: Dk.45 Gekas (Sivasspor)- Dk.80 Bakamenga(Balıkesirspor)

    SARI KARTLAR: Rıdvan, Emre(Sivasspor)- Okan, Glumac, Bakamenga, Oğuzhan(Balıkesirspor)

    Anahtar Kelimeler: TFF, 1., Ligin, 24., Haftasında

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