Haber: Esra Öztürk
Karşılaşmanın 45+2. dakikasında Sivasspor'un Yunan golcüsü Gekas'ın penaltı vuruşunu kaleci Atilla Özmen kurtardı. Gekas kaleciden dönen topu filelere yolladı.
STAT: 4 Eylül
HAKEMLER: Süleyman Abay, Seyfettin Ünal, Oktay Önge
SİVASSPOR: Ali Şaşal, Rıdvan, İbrahim, Boye, Ziya, Burhan (Dk.86 Leandrinho), Adem (Dk.64 Kerim), Galip, Hakan, Emre, Gekas (Dk.73 Ergin)
BALIKESİRSPOR: Atilla (Dk.46 Vukoviç)- Okan, Cüneyt, Glumac, Bülent, Abdulkadir, Eray, İshak, Kethevoma (Dk.90 Oğuzhan)- Mehmet (Dk.69 Bekamenga), Burak
GOLLER: Dk.45 Gekas (Sivasspor)- Dk.80 Bakamenga(Balıkesirspor)
SARI KARTLAR: Rıdvan, Emre(Sivasspor)- Okan, Glumac, Bakamenga, Oğuzhan(Balıkesirspor)
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