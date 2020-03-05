Sivas’a Finallere Gidiyoruz

Haber: Erdal Tanrıverdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün faaliyet programında yer alan ANALİG basketbol yarı final müsabakaları Gümüşhane’de tamamlandı. 28 Şubat -1 Mart 2020 tarihleri arasında Yıldız Kızlar müsabakaları Aydın Doğan Spor Salonunda ve Yıldız Erkekler Müsabakaları ise Gümüşhane Üniversitesi Spor Salonunda gerçekleştirilen yarı finallere 12 ve 12 erkek takımı katıldı. Müsabakalar sonucunda erkeklerde Samsun, Giresun, Trabzon, Amasya, Bolu ve Gaziantep takımları, kızlarda Samsun, Rize, Ordu, Bolu, Tunceli ve Gaziantep takımları Yarı Final Müsabakalarında gruplarında ilk iki sırayı alarak Türkiye birinciliği müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Çekişmenin yanı sıra centilmenlik ve dostluğun ön planda olduğu müsabakalarda dereceye giren takımlara madalya ve başarı belgesi düzenlenen törenle takdim edildi. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Analig Yıldızlar Takımlarımız final oynama hakkı kazanmıştır erkek ve kız takımımıza finallerde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi. Bolu karması, Türkiye finallerinde Sivas’ta mücadele edecek. Turnuvada erkek takımımızı antrenör Serhat Tutucu, kız takımımızı ise antrenör Selcan Karasu çalıştırıyor. Yarı finallerde erkek takımımızın aldığı sonuçlar şöyle:

Bolu 55 - Van 20

Bolu 55 - Amasya 60

Bolu 45 - Elazığ 21