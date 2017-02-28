Haber: Ceylan Beykoz
TFF 1. Lig’in 22. haftasında Sivasspor, sahasında karşılaştığı Büyükşehir Gaziantepspor’u 1-0 yendi. Bu sonuçla Yiğidolar 41 puana yükselirken, konuk takım 22 puanla 13. sırada haftayı tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada Galip’in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına içinde topa kimse dokunamayınca meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
11. dakikada sol kanattan Erdal’ın ceza sahasına yerden ortasında müsait pozisyonda Ekigho’nun şutunu kaleci Ali Şaşal ayaklarıyla çıkardı.
16. dakikada Emre’nin defasın arkasına attığı topla sol kanattan ceza sahasına giren Ergin’in şutunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.
81. dakikada Gekası’ın kullandığı serbest vuruş kaleci Stackhowiak’ın ellerinde kaldı.
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