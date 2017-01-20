Haber: Aysun Beykoz
18.haftanın yayın programı;
21 Ocak Cumartesi
13.00 Elazığspor-Manisaspor (TRT Spor)
15.00 Eskişehirspor-Balıkesirspor (TRT Türk)
16.00 Yeni Malatyaspor-Mersin İdmanyurdu (TRT Avaz)
18.30 Giresunspor-Altınordu (TRT Spor)
22 Ocak Pazar
13.00 Bandırmaspor-Denizlispor (TRT Spor)
13.00 Ümraniyespor-Şanlıurfaspor (TRT Avaz)
16.00 Sivasspor-Boluspor (TRT Avaz)
18.30 Göztepe-Büyükşehir Gaziantepspor (TRT Spor)
23 Ocak Pazartesi
18.30 Adana Demirspor-Samsunspor (TRT Spor)
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!