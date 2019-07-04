Sivasspor da Bolu’yu tercih etti

Haber: Birol Ertunç

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekibin Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonu hazırlıkları için gerçekleştireceği kampların programı belli oldu. Yeni sezon hazırlıklarının birinci etabı için 5 Temmuz Cuma günü ilimizde kampa girecek Sivasspor, 6 Temmuz Cumartesi günü yapacağı antrenmanla yeni sezonun ilk çalışmasını gerçekleştirecek. Bolu'da günde çift antrenman yapacak kırmızı-beyazlılar, 18 Temmuz'da Yeni Malatyaspor ile hazırlık maçı oynayacak. Demir Grup Sivasspor, 19 Temmuz'da ilk etap kampını tamamlayacak. Bolu kampının ardından 2 gün izin yapacak kırmızı-beyazlı ekip, ikinci etap kamp çalışmaları için Hollanda'ya geçecek ve 22-31 Temmuz tarihlerinde burada yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. Sivasspor, Hollanda kampında 3 hazırlık maçı yapacak. Sivas temsilcisi, Hollanda kampının ardından kente dönerek yeni sezona Sivas'ta hazırlanacak.

Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2019, 13:12