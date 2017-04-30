Haber: Ceylan Beykoz

6’ncı dakikada Giresunspor atağında ceza alanında savunmanın uzaklaştıramadığı topu sağdan Andre Santos ceza alanına doldurdu, Özgür Can’ın vuruşunda kalecinin müdahalesiyle üst direkten dönen topu savunmada İbrahim kornere gönderdi.

13’üncü dakikada Sivasspor etkili geldi. Orta alanda Galip’in pasında topla buluşan Leandrinho, rakibinden sıyrılıp ceza alanı çizgisi üzerinden sol ayağı ile yerden sert şutunda topu filelere gönderdi. 1-0

20’nci dakikada Giresunsor soldan etkili geldi. Recep’in soldan içeriye ortaladığı topa arkada Abwo kafa vuruşunu yaptı, top direğin yanından auta çıktı.

34’üncü dakikada Emre, sol kanattan ceza alanına girdi. Yerden içeriye çevirdiği topu, Ergin’den önce araya giren savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

41’inci dakikada Sivasspor kısa paslarla etkili geldi. Sağ çaprazdan Galip, ceza alanı içinde müsait durumdaki Ergin’e ortaladı. Onun kafa vuruşunda kaleci Eser topa sahip oldu.

49’uncu dakikada Abwo’nun pasında Recep ceza alanı dışından sol ayağı ile sert vurdu, kaleci Tolgahan topu iki hamlede kontrol etti.

58’inci dakikada Leandrinho sağdan çok iyi hareketlendi, ceza alanında Galip’e aktardı. Galip’in bekletmeden topuk pasıyla içeriye bıraktığı topu tekrar önünde kaldı, karşı karşıya pozisyonda boş durumdaki Ergin’e çıkardı. Ergin düzeltip topu yakın mesafeden filelere gönderdi. 2-0

63’üncü dakikada Volkan’ın pasında ceza alanı dışından Dimitriaidis’in sert şutunda top az farkla auta gitti.

71’inci dakikada sağdan Galip’in pasında Ergin ceza alanına girdi, çaprazdan vurdu, savunmadan seken top kornere çıktı.

79’uncu dakikada ceza alanı dışından İbrahim’in şutunda kaleci Eser, köşeye giden topa sahip oldu.

81’inci dakikada Ergin, 3 rakibinin arasından ceza alanına yaklaşıp yerden vurdu, kaleciyi geçen top, uzak direğe çarpıp kaleye paralel geçtikten sonra diğer direk dibinden auta çıktı.

84’üncü dakikada Sivasspor ceza alanında yaşanan karambolde Hüsamettin’in kaleye gönderdiği topu çizgi üzerinde Galip çıkardı.

Karşılaşma Sivasspor’un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.