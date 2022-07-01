Sivasspor Gerede kampında güç depoluyor  

Haber: Erdal Tanrıverdi

Kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına kampın 2'nci gününde Bolu'nun Gerede ilçesinde akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 18.00'de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Kamp yapılan otelin sahasında ısınma hareketleriyle başlayan idman, topla yapılan dayanıklılık çalışmasıyla devam etti. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise dar alan pas çalışması ile çift kale maç yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.