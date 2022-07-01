Sivasspor Gerede kampında güç depoluyor  

 DG Sivasspor, 2022-2023 sezonu öncesi Gerede’de sürdürdüğü kamp çalışmalarına akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Sivasspor Gerede kampında güç depoluyor  

Haber: Erdal Tanrıverdi 

Kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına kampın 2'nci gününde Bolu'nun Gerede ilçesinde akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 18.00'de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Kamp yapılan otelin sahasında ısınma hareketleriyle başlayan idman, topla yapılan dayanıklılık çalışmasıyla devam etti. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise dar alan pas çalışması ile çift kale maç yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Ankaragücü Teknik Direktörü Dalcı Bolu kampında...
Ankaragücü Teknik Direktörü Dalcı Bolu kampında...
  1. Spor

banner128