Sivasspor, Gerede’de pas ve pres çalıştı

Yeni sezon hazırlıklarına Gerede’de devam eden Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.

Sivasspor, Gerede’de pas ve pres çalıştı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Gerede ilçesinde devam etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular kampın 12. gününde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde bir antrenman gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alanda çoklu pas, birebir savunma ve hücum çalışmaları yapan oyuncular, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

Demir Grup Sivasspor yarın çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kaymakam boş durmuyor
Kaymakam boş durmuyor
  1. Bolu

banner128

banner124