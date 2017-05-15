Haber: Ceylan Beykoz

Sivasspor bitime 1 hafta kala Süper Lig'e direkt olarak yükselmeyi garantiledi.

Adana Demirspor: 1 - Sivasspor: 1

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Serkan Çınar, Kemal Yılmaz, Cevdet Kömürcüoğlu

Adana Demirspor: Fevzi Elmas, Göksu Alhas, Oğuzhan Berber, Raspopovic, Servan Taştan, Mehmet Taş, Mustafa Durak, Sercan Kaya (Dk. 67 Leroy George), Berkay Samancı (Dk. 80 Grbic), Tiago, Pote

Sivasspor: Tolgahan Acar, İbrahim Öztürk, Boye, Ziya Erdal (Dk. 70 Gökhan Süzen), Rıdvan Şimşek, Galip Güzel (Dk. 56 Burhan Eşer), Hakan Arslan, Adem Koçak, Emre Kılınç, Leandrinho (Dk. 65 Yiğit İncedemir), Ergin Keleş

Goller: Dk. 36 Boye (Sivasspor), Dk. 88 Tiago (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 40 Leandrinho, Dk. 45 Emre Kılınç (Sivasspor), Dk. 44 Sercan Kaya, Dk. 49 Servan Taştan (Adana Demirspor)

Maçtan Dakikalar

36. dakikada Sivasspor'da Emre Kılınç'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içinde Boye'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

88. dakikada Adana Demirspor'da sağ kanattan Leroy George'un kullandığı köşe atışında, Tiago'nun ceza alanı içinde kafa vuruşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve mücadeleye 1-1 eşitlik geldi.

Öte yandan, 59. dakikada bir taraftarın sahaya girdiği maçta bazı seyirciler de tribünde söktüğü koltukları sahaya attı. Olaylar nedeniyle hakem tarafından maç kısa süre durduruldu.