Sivasspor’un Gerede kampında çalışmalar sürüyor

Haber: Uğur Balaban

Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü kampın 7’nci gününde Bolu’nun Gerede ilçesinde akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla devam etti. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde saat 18.00’de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Sezon sonunda ümit milli takımına davet edilen genç oyuncu Kerem Atakan Kesgin, iznini tamamlamasının ardından Bolu’daki kampa katılarak çalışmalara başladı.

Sivasspor bugün yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.