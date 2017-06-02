Haber: Esra Öztürk

Şampiyonlukla biten sezon sonunda Bolu Beşiktaş taraftarları haftabaşından itibaren kentin çeşitli yerlerinde siyah-beyazlı dev bayrakları dalgalandırmaya başladı. Bolu Beşiktaşlılar Derneği’nin alt geçide astığı bayrak bu bayraklar içinde en büyük ilgiyi gördü. Kimi esnaf dükkanlarına, kimi taraftar balkonlarına, kimi camlarına 3 yıldızlı bayrakları astı. Bazı Beşiktaş taraftarları da bina boyunda dev bayrakları kentin en işlek caddelerine astı, siyah beyazlı bayrakların büyük bölümü de 2 bina arasına gerdirilen uzun iplerle asılarak sokakları renklendirdi.